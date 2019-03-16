В столичном регионе ожидается до +6

Облачная погода, небольшие осадки и до 6 градусов тепла ожидается сегодня в Москве и Подмосковье, сообщает портал «Метеоновости».

Атмосферное давление в середине дня составит 741 мм ртутного столба. Южный ветер подует со скоростью 5-10 м/с.

Относительная влажность воздуха составит около 60%, передает Агентство «Москва».

По народному календарю сегодня «Василиск Евтропий — снег топит. Крестьяне обходили крест-накрест поле, обозначая тем, что солнцу недосуг отдыхать, надобно, мол, вести влагу, снежицей поле поить. Медведь просыпается и вылезает из берлоги.

16 и 17 марта москвичей ожидает небольшое потепление, однако на дорогах и тротуарах сохранится гололёд. Об этом в эфире НСН предупредила ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова. Более ощутимое потепление ожидается в начале грядущей недели, однако, осадки пока что сохранятся. Местами, по словам собеседницы НСН, они будут в виде дождя, а иногда, в основном по ночам, в виде снега. В целом же, погода будет более весенней, чем в прошлом году в аналогичный период.