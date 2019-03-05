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В столице продлили действие «желтого» уровня погодной опасности

5 Марта 2019 в 15:30
В столице продлили действие «желтого» уровня погодной опасности

Специалисты Гидрометцентра России предупредили жителей столицы о сильном ветре, который прогнозируется в регионе в предстоящую среду, 6 марта. Как отмечает Агентство городских новостей «Москва», местами его порывы могут составить до 17 м/с.

Ранее синоптики сообщали, что в ночь на среду в мегаполисе будет облачно, возможны небольшие осадки, подчёркивает RT. Днем 6 марта в Москве ожидается до +1 градуса, ближе к вечеру температура начнёт стремительно падать: в некоторых районах столбики термометров покажут отметку минус 8-мь. Не исключено понижение температуры до минус 12-ти градусов.

Между тем, ранее НСН писала, что прошедший февраль стал одним из самых тёплых в XXI веке. Как отмечают синоптики, среднемесячная температура превышала климатические нормы более чем на шесть градусов. При этом в центре погоды «Фобос» подчеркнули, что последний зимний месяц в Москве отличался неустойчивой, резко меняющейся погодой - с ощутимыми колебаниями ртутных столбиков термометра.

Также стоит напомнить, что ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН заявил, что жителям центральной России в ближайшее время ждать по-весеннему тёплой погоды не стоит.

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