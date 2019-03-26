В столице Казахстана столкнулись автобусы, есть жертвы

Фото: astana.gov.kz

В столице Казахстана столкнулись три автобуса. Число пострадавших достигло 27 человек. В результате ДТП погибли два человека — 26-летняя пассажирка и 66-летний водитель одного из автобусов. Об этом сообщает Inform.kz.

Один из автобусов въехал в два других, при этом задев машину скорой помощи. Как отмечает RT, полиция ведет расследование происшествия.

Напомним, ранее депутаты парламента Казахстана одобрили переименование столицы республики Астаны в Нурсултан, в честь первого президента. Экс-мэр российской столицы Юрий Лужков в беседе с НСН разъяснил порядок смены названия главного города Казахстана.