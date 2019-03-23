Лужков: Нурсултан был главным архитектором Астаны

Бывший мэр Москвы рассказал о предстоящих тратах Казахстана в связи с переименованием столицы.

Депутаты парламента Казахстана одобрили переименование столицы республики Астаны в Нурсултан, в честь первого президента. Поправки в конституцию были приняты в двух чтениях, сообщает РИА Новости.

Спикер нижней палаты парламента Нурлан Нигматулин по итогам голосования сообщил, что решение о переименовании столицы имеет историческую значимость.

Экс-мэр столицы Юрий Лужков в беседе с НСН разъяснил порядок смены названия главного города Казахстана.

«Слава богу, переименования Москвы не было. И несмотря на то, что у нас в стране появляются выдающиеся лидеры, Москва, думаю, навсегда останется Москвой. Но, с точки зрения затрат и объема работ по переименованию Астаны предстоят колоссальные усилия. Во-первых, надо менять все документы, в которых указано предыдущее название города, и решения, связанные со старым наименованием: законы, нормативно-правовые акты. Громадная работа, потому что количество этих документов грандиозно!

Во-вторых, придется решить картографические проблемы – местные и международные. Астану придется переименовывать не только внутри Казахстана. Придется менять карты мира. А это уже затраты международного плана. Я уже не говорю о личных документах граждан», - пояснил Лужков .

По поводу необходимости изменения названия казахской столицы Юрий Лужков заявил, что рассуждать на эту тему в России излишне. Он отметил, что решение принял народ Казахстана и руководства страны.

«Нурсултан Абишевич Назарбаев являлся не только главой государства со столицей Астана. Он, по существу, ее преобразил, сделав из уездного, пятиэтажного советского города шикарную, современную столицу. Во время своего визита в Астану, когда я встречался с городскими властями, сказал: «Вам повезло – у вас прекрасный главный архитектор». На меня многие смотрели и удивлялись, что знаю Астану так хорошо, что мне известно даже имя архитектора города. И я продолжил: «У вас главный архитектор - Нурсултан». Поэтому, считаю, основания для переименования Астаны у казахов есть», - отметил экс-мэр Москвы.

Напомним, в 1830 году на месте современной Астаны возникло казачье поселение Акмолинск, которое в 1961 году было переименовано в Целиноград. По инициативе Назарбаева в декабре 1997 года столица Казахстана была перенесена из Алматы в Акмолу, а в мае 1998 года она получила название Астана.