В Стокгольме взорвался автобус

Автобус взорвался в центре Стокгольма. Об этом в воскресенье сообщила газета Daily Express со ссылкой на представителя пожарной службы города. По данным издания, полиция перекрыла движение на дорогах, ведущих в центр города, в связи с инцидентом. Другие подробности пока не приводятся. Информация о наличии пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что контртеррористическое подразделение полиции Лондона начало расследование в связи с обнаружением трех самодельных взрывных устройств в аэропортах Хитроу и Сити, а также на столичном вокзале Ватерлоо. Уточняется, что обнаруженные почтовые конверты - «небольшие самодельные взрывные устройства» могли при открытии воспламениться. Помимо этого 6 марта при сортировке почты в студенческом городке была обнаружена посылка, в которой, как утверждает Скотланд-Ярд, находилось взрывное устройство. Позднее полиция уничтожила этот подозрительный предмет.