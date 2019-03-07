Четверг
07 марта
USD 65.84
EUR 74.42
Горячие новости

Великобритания напряжена из-за взрывных устройств

7 Марта 2019 в 00:52
Великобритания напряжена из-за взрывных устройств

Скотленд-Ярд сообщил, что в уничтоженной посылке в Университете Глазго находилось взрывное устройство, и считает, что отправка этой посылки связана с серией инцидентов, произошедших в Лондоне 5 марта, передает ТАСС.

Посылка в Университете Глазго была обнаружена 6 марта при сортировке почты в студенческом городке. Позднее полиция уничтожила этот подозрительный предмет контролируемым взрывом, при осуществлении которого никто не пострадал.

Накануне контртеррористическое подразделение полиции Лондона начало расследование в связи с обнаружением трех самодельных взрывных устройств в аэропортах Хитроу и Сити, а также на столичном вокзале Ватерлоо. Уточняется, что обнаруженные почтовые конверты - «небольшие самодельные взрывные устройства» могли при открытии воспламениться.

Представитель контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Кларка Джаретта сообщил, что расследования произошедшего в Глазго и Лондоне «осуществляются в тандеме».

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.