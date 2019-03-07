Великобритания напряжена из-за взрывных устройств

Скотленд-Ярд сообщил, что в уничтоженной посылке в Университете Глазго находилось взрывное устройство, и считает, что отправка этой посылки связана с серией инцидентов, произошедших в Лондоне 5 марта, передает ТАСС.

Посылка в Университете Глазго была обнаружена 6 марта при сортировке почты в студенческом городке. Позднее полиция уничтожила этот подозрительный предмет контролируемым взрывом, при осуществлении которого никто не пострадал.

Накануне контртеррористическое подразделение полиции Лондона начало расследование в связи с обнаружением трех самодельных взрывных устройств в аэропортах Хитроу и Сити, а также на столичном вокзале Ватерлоо. Уточняется, что обнаруженные почтовые конверты - «небольшие самодельные взрывные устройства» могли при открытии воспламениться.

Представитель контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Кларка Джаретта сообщил, что расследования произошедшего в Глазго и Лондоне «осуществляются в тандеме».