В США в палату представителей штата избран заключенный

Рой Рейнолдс, отбывающий тюремный срок, переизбран в палату представителей штата Техас, сообщает «Интерфакс».

Рейнолдс получил почти 50 тысяч голосов и сможет вернуться к выполнению своих обязанностей через несколько месяцев. Политик был признан виновным в нарушении законодательства штата в рамках ведения бизнеса и приговорен к одному году лишения свободы.

Ранее НСН сообщала, что Дональд Трамп оценил предварительные итоги промежуточных выборов, которые прошли в США 6 ноября. «Потрясающий успех. Спасибо всем!», — написал президент США в Twitter. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что в администрации президента США довольны предварительными итогами выборов.