Четверг
08 ноября
USD 66.09
EUR 75.68
Горячие новости

В США в палату представителей штата избран заключенный

8 Ноября 2018 в 20:56
В США в палату представителей штата избран заключенный

Рой Рейнолдс, отбывающий тюремный срок, переизбран в палату представителей штата Техас, сообщает «Интерфакс».

Рейнолдс получил почти 50 тысяч голосов и сможет вернуться к выполнению своих обязанностей через несколько месяцев. Политик был признан виновным в нарушении законодательства штата в рамках ведения бизнеса и приговорен к одному году лишения свободы. 

Ранее НСН сообщала, что Дональд Трамп оценил предварительные итоги промежуточных выборов, которые прошли в США 6 ноября. «Потрясающий успех. Спасибо всем!», — написал президент США в Twitter. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что в администрации президента США довольны предварительными итогами выборов.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.