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В США создадут агентство по кибербезопасности

16 Ноября 2018 в 23:57
В США создадут агентство по кибербезопасности

Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий создание нового учреждения по безопасности киберпространства и инфраструктуры, передает RT. Структура создаётся на базе Министерства внутренней безопасности.

Планируется, что она будет играть ключевую роль в обеспечении кибербезопасности и защите критически важной инфраструктуры страны.

Ранее НСН сообщала, что согласно опросу Morning Consult/Politico, почти половина американцев считает, что Россия попытается вмешаться в голосование 6 ноября. «The Wall Street Journal» отмечал, что никаких доказательств попыток повлиять на  американскую инфраструктуру, в том числе системы регистрации избирателей и машины для голосования, со стороны России не обнаружено. При этом американские чиновники утверждают, что Москва якобы продолжает свои попытки по распространению дезинформации с помощью Facebook, Twitter и YouTube.

 

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