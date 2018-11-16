В США создадут агентство по кибербезопасности

Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий создание нового учреждения по безопасности киберпространства и инфраструктуры, передает RT. Структура создаётся на базе Министерства внутренней безопасности.

Планируется, что она будет играть ключевую роль в обеспечении кибербезопасности и защите критически важной инфраструктуры страны.

Ранее НСН сообщала, что согласно опросу Morning Consult/Politico, почти половина американцев считает, что Россия попытается вмешаться в голосование 6 ноября. «The Wall Street Journal» отмечал, что никаких доказательств попыток повлиять на американскую инфраструктуру, в том числе системы регистрации избирателей и машины для голосования, со стороны России не обнаружено. При этом американские чиновники утверждают, что Москва якобы продолжает свои попытки по распространению дезинформации с помощью Facebook, Twitter и YouTube.