США готовятся к «российскому вмешательству» в предстоящие выборы

Во вторник, 6 ноября в США состоятся промежуточные выборы, в ходе которых будет полностью переизбрана нижняя палата Конгресса США (Палата представителей), а также 35 из 100 членов верхней палаты (Сената). Кроме того, пройдут выборы 39 губернаторов штатов и территорий и другие местные голосования.

Согласно опросу Morning Consult/Politico, почти половина американцев считает, что Россия попытается вмешаться в предстоящее голосование, сообщает Североамериканское бюро НСН. Тем временем, как отмечает The Wall Street Journal, никаких доказательств попыток повлиять на американскую инфраструктуру, в том числе системы регистрации избирателей и машины для голосования, со стороны России не обнаружено. При этом американские чиновники утверждают, что Москва якобы продолжает свои попытки по распространению дезинформации с помощью Facebook, Twitter и YouTube.

Отсутствие активности российских хакеров, сопоставимой той, в которой их обвиняли во время выборов 2016 года, беспокоит американских чиновников, пишет WSJ. Представители власти и эксперты готовятся к тому, что «российские хакеры» вернутся с улучшенными способами атаки в киберпространстве.

Как утверждает бывший сотрудник Минюста США Дэвид Бэкер, степень кибербезопасности избирательной системы страны «на световые годы опередила» уровень 2016 года.

«Не только мы знаем суть угрозы, но и системы намного безопаснее, чем когда-либо. Это не говорит, что они неуязвимы, — такими они никогда не будут», — отметил господин Бэкер.

Напомним, что США обвиняют Россию во вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году. Москва опровергает обвинения Вашингтона, указывая на отсутствие прямых доказательств.

