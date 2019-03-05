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В США рассказали, как Россия использует кризис в Венесуэле для продажи нефти

5 Марта 2019 в 06:32
В США рассказали, как Россия использует кризис в Венесуэле для продажи нефти
Пока поставки нефти из Венесуэлы в Соединенные Штаты снизились на фоне санкций в отношении венесуэльской компании PDVSA, российские поставки нефти в Америку увеличились до рекордных за последние восемь лет трех миллионов баррелей, сообщает НСН со ссылкой на данные информационной службы McClathy.

«Данные по импорту [в США] являются ясным доказательством того, что Россия зарабатывает на геополитической борьбе, продавая нефть на американский рынок и в то же время помогая руководству в Каракасе, которое Вашингтон пытается сменить», — заявил советник американского руководства по вопросам Венесуэлы Расс Даллен.

По его словам, Россия занимает место Венесуэлы на американских рынках. «Они пользуются некомпетентностью Венесуэлы и расширияют свою долю на рынке США», — сказал эксперт. 

Отмечается, что на прошлой неделе всего два танкера с 766 тысячи баррелей сырой нефти на борту прибыли в США из Венесуэлы, в то время как российские компании направили девять танкеров с тремя миллионами баррелей сырой нефти и нефтепродуктов на борту. Последний раз, когда Россия отправляла в Соединенные Штаты более трех миллионов баррелей нефти, был в 2011 году, до введения американских санций из-за присоединения к РФ Крымского полуострова. 

Напонмим, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал распоряжение перевести офис нефтяной компании PDVSA из Лиссабона в Москву. Член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев заявил НСН, что Венесуэла перестала видеть США главным рынком сбыта своей нефти.
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