В США рассказали, как Россия использует кризис в Венесуэле для продажи нефти

«Данные по импорту [в США] являются ясным доказательством того, что Россия зарабатывает на геополитической борьбе, продавая нефть на американский рынок и в то же время помогая руководству в Каракасе, которое Вашингтон пытается сменить», — заявил советник американского руководства по вопросам Венесуэлы Расс Даллен.
По его словам, Россия занимает место Венесуэлы на американских рынках. «Они пользуются некомпетентностью Венесуэлы и расширияют свою долю на рынке США», — сказал эксперт.
Отмечается, что на прошлой неделе всего два танкера с 766 тысячи баррелей сырой нефти на борту прибыли в США из Венесуэлы, в то время как российские компании направили девять танкеров с тремя миллионами баррелей сырой нефти и нефтепродуктов на борту. Последний раз, когда Россия отправляла в Соединенные Штаты более трех миллионов баррелей нефти, был в 2011 году, до введения американских санций из-за присоединения к РФ Крымского полуострова.
Напонмим, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал распоряжение перевести офис нефтяной компании PDVSA из Лиссабона в Москву. Член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев заявил НСН, что Венесуэла перестала видеть США главным рынком сбыта своей нефти.