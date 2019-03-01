США теряют венесуэльскую нефть

Эксперт рынка заявил НСН, что Венесуэла перестала видеть США главным рынком сбыта своей нефти.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал распоряжение перевести офис нефтяной компании PDVSA из Лиссабона в Москву. Об этом объявила вице-президент Боливарианской республики Делси Родригес после переговоров с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, передает Интерфакс.



Член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев, комментируя в эфире НСН решение венесуэльских властей заявил, что такая стратегия кажется ему вполне разумной.

Причиной такого намерения Мадуро эксперт назвал то, что американский рынок больше не является приоритетным для нефтегазовой отрасли Венесуэлы.

«Они главным рынком сбыта раньше видели США. Однако наступили времена, когда политика победила экономику. А учитывая плотное взаимодействие Каракаса и Москвы в нефтяной отрасли, перенос штаб-квартиры в Россию выглядит логично. Не думаю, что это навсегда, но на период смутного времени это вполне разумное решение», - сказал Танкаев.

Собеседник НСН также отметил, что Штаты до сих пор заинтересованы в венесуэльской нефти. «Венесуэльская нефть очень низкого качества, а в США очень высокая себестоимость добычи сланцевой нефти и в то же время развитые технология нефтяной переработки. Поэтому выгодно подмешивать значительное количество дешевой венесуэльской нефти к американской и таким образом сдерживать рост цен на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке США», - сказал Танкаев.

Ранее Соединённые Штаты Америки ввели санкции в отношении крупнейшей в Венесуэле государственной нефтегазовой компании. Вашингтон запретил переводить ей средства от реализации нефти в США. Причём в штатах продаётся большая часть «чёрного золота», экспортируемого PDVSA. Блокирована также собственность компании на территории США.