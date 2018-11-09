Пятница
09 ноября
USD 66.22
EUR 75.67
Горячие новости

В США предложили ограничить предоставление убежища нелегальным мигрантам

9 Ноября 2018 в 00:55

Белый дом предложил ограничить предоставление убежища нелегальным иммигрантам, говорится в проекте распоряжения администрации США.

Распоряжение предлагает в будущем ввести подобные ограничения.

Распоряжение может быть введено в действие прокламацией президента и будет иметь неограниченный срок действия. Если так распорядится президент, лица, незаконно перешедшие границу США и Мексики, не смогут подавать документы на статус беженца в США, передает РИА «Новости».

Ранее НСН сообщала, что вице-президент США Майк Пенс, сославшись на разговор с президентом Гондураса Хуаном Орландо Эрнандесом, обвинил Венесуэлу в финансировании пятитысячного «каравана мигрантов» из Гондураса, который планирует дойти до Соединенных Штатов Америки. По словам Пенса, поход мигрантов на США организован группами гондурасских левых, которые получили финансирование из Венесуэлы. Администрация Дональда Трампа намерен сделать все, чтобы не допустить попадания «каравана» на территорию страны и нарушения им американской границы.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.