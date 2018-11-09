В США предложили ограничить предоставление убежища нелегальным мигрантам

Белый дом предложил ограничить предоставление убежища нелегальным иммигрантам, говорится в проекте распоряжения администрации США.

Распоряжение предлагает в будущем ввести подобные ограничения.

Распоряжение может быть введено в действие прокламацией президента и будет иметь неограниченный срок действия. Если так распорядится президент, лица, незаконно перешедшие границу США и Мексики, не смогут подавать документы на статус беженца в США, передает РИА «Новости».

Ранее НСН сообщала, что вице-президент США Майк Пенс, сославшись на разговор с президентом Гондураса Хуаном Орландо Эрнандесом, обвинил Венесуэлу в финансировании пятитысячного «каравана мигрантов» из Гондураса, который планирует дойти до Соединенных Штатов Америки. По словам Пенса, поход мигрантов на США организован группами гондурасских левых, которые получили финансирование из Венесуэлы. Администрация Дональда Трампа намерен сделать все, чтобы не допустить попадания «каравана» на территорию страны и нарушения им американской границы.