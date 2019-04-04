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В США поставили ультиматум Турции

4 Апреля 2019 в 09:21
В США поставили ультиматум Турции

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Турции придется выбрать между партнерством с НАТО и покупкой российских ЗРК С-400. Как пишет ТАСС, он назвал «безрассудным» решение Турции о приобретении российских противоракетных комплексов. Пенс также предложил стране оставаться партнером в «самом успешном» военном альянсе в истории.

Ранее сообщалось, что лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку по покупке ЗРК С-400 завершённым делом. «Возможно, после С-400 мы займемся С-500», — заявил президент страны. В ответ на это помощник пресс-секретаря Госдепа США Роберт Палладино заявил, что если Анкара приобретёт российские ЗРК С-400, то США могут ввести против Турции санкции. Эксперты также предполагали проблемы у Турции с членством в НАТО.

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