Турция не откажется от покупки С-400

Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку по покупке ЗРК С-400 завершённым делом, сообщает RT.

«Возможно, после С-400 мы займемся С-500», — заявил президент Турции.

Ранее помощник пресс-секретаря Госдепа США Роберт Палладино заявил, что если Анкара приобретёт российские ЗРК С-400, то США могут ввести против Турции санкции.

Напомним, что в августе прошлого глава Пентагона Джеймс Мэттис от имени США порекомендовал Турции не покупать С-400 у России. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет спрашивать у кого-либо разрешение на покупку российских ЗРК. Руководитель департамента стран Азии и Африки Института политических исследований Арсений Григорьев ранее в эфире НСН и вовсе предположил, что членство Турции в НАТО ставится под вопрос.