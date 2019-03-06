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Турция не откажется от покупки С-400

6 Марта 2019 в 23:57
Турция не откажется от покупки С-400

Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку по покупке ЗРК С-400 завершённым делом, сообщает RT.

«Возможно, после С-400 мы займемся С-500», — заявил президент Турции.

Ранее помощник пресс-секретаря Госдепа США Роберт Палладино заявил, что если Анкара приобретёт российские ЗРК С-400, то США могут ввести против Турции санкции.

Напомним, что в августе прошлого глава Пентагона Джеймс Мэттис от имени США порекомендовал Турции не покупать С-400 у России. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет спрашивать у кого-либо разрешение на покупку российских ЗРК. Руководитель департамента стран Азии и Африки Института политических исследований Арсений Григорьев ранее в эфире НСН и вовсе предположил, что членство Турции в НАТО ставится под вопрос.

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