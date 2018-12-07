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В США отказались от силового ответа на керченский инцидент

7 Декабря 2018 в 08:19
В США отказались от силового ответа на керченский инцидент

Вашингтон не собирается принимать ответные меры на происшествие в Керченском проливе. Об этом заявил глава Объединённого комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединённых Штатов Америки генерал Джозеф Данфорд. По его словам, ответ Запада необходим, однако это надо сделать посредством экономических мер, а также используя каналы безопасности и дипломатии, отмечают Известия.

Как отмечает «Свободная пресса», в связи с этим генерал подчеркнул, что отношения Вашингтона  с Киевом сфокусированы на двух вещах: США помогают Украине с реформой вооруженных сил, а также обеспечили их возможностями, чтобы они могли сами себя защищать.

Генерал Данфорд также уточнил, что не обсуждал инцидент в Чёрном море с главой российского Генштаба Валерием Герасимовым. Председатель Объединённого комитета начальников штабов также увязал возможность продления договора о Стратегических наступательных вооружениях с несоблюдением Москвой договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Ранее Джозеф Данфорд заявил, что Россия не сможет дальше поддерживать военный потенциал в связи с экономическим трудностями. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в эфире НСН отметил, что американский генерал пытается выдать желаемое за действительное.

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