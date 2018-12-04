В США опасаются эскалации в Сирии из-за отмены встречи Трампа и Путина на G20

Американские СМИ предупреждают об угрозе скорой эскалации в Сирии со стороны России. Как пишет журналист издания Washington Examiner Том Роган, Россия давно пытается вынудить США покинуть Арабскую республику, а на фоне отмены американским президентом встречи с российским коллегой на саммите G20 в Аргентине, угроза эскалации конфликта становится выше, сообщает«Предупреждения со стороны России отражают вероятность эскалации против США в Сирии в ближайшее время. Это особенно важное опасение на фоне отказа Путину со стороны Трампа на саммите G20 в прошедшие выходные. Проще говоря, Путин не любит быть опозоренным. Так или иначе, готовтесь к новой российской эскалации в Сирии», — пишет Роган.

Напомним, накануне саммита в Аргентине, прошедшего 30 ноября - 1 декабря, американский президент отменил запланированные ранее полноформатные переговоры с российском коллегой из-за инцидента в Керченском проливе. Однако главам России и США все же удалось поговорить и поделиться друг с другом позициями по этому вопросу во время встречи «на ногах». При этом два дня находящийся в Буэнос-Айресе Трамп демонстративно пытался «держаться от Путина подальше», а потом «не выдержал». Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в эфире НСН объяснил это «особой химией», которая появилась между Путиным и Трампом после Хельсинки.



