«Эффект Хельсинки». Трамп не удержался от разговора с Путиным

РИА Новости

Американист Константин Блохин в эфире НСН объяснил, почему Трамп в последний день саммита все же пообщался с российским коллегой Путиным.

Встреча президентов России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа – на саммите G20 в Аргентине все-таки состоялась. Она была совсем короткой и прошла «на ногах», но лидеры государств успели обменяться мнениями по инциденту в Керченском проливе. Как рассказал журналистам Владимир Путин, каждая из сторон осталась при своем мнении, но позицию России глава Белого дома услышал.

Стоит напомнить, что запланированные полноформатные переговоры с российским лидером американцы отменили накануне саммита в Аргентине. Два дня находящийся в Буэнос-Айресе Трамп демонстративно пытался «держаться от Путина подальше». А потом «не выдержал». Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в эфире НСН объяснил это «особой химией», которая появилась между Путиным и Трампом после Хельсинки.

«Существует некий эффект Хельсинки. Это продолжение контактов Путина и Трампа на уровне чувств, на уровне химии, которая в отношении России отсутствует на большей части американского истеблишмента. Понятно, что есть фундаментальные разногласия по многим вопросам, по некоторым вообще невозможно прийти к соглашению. Также есть механизмы сдерживания американского президента внутри США. Путин прекрасно осознает, что диалог нужен, однако Россия сама не будет инициировать встречу, потому что навязываться – это некрасиво. Но если инициатива будет исходить от американской стороны, то мы всегда готовы», - заявил собеседник агентства.

Политолог отметил, что любая встреча Путина и Трампа находится под микроскопом у журналистов, а американский истеблишмент постоянно пытается подловить американского лидера на госизмене и симпатии к Кремлю. Блохин не исключает, что белый дом заранее знал о готовящейся украинской провокации в Керченском проливе, а потом ухватился за этот повод для отмены российско-американского саммита.

«На такое Украина вряд ли могла пойти без согласования с американцами. Когда была война 20078 года в Грузии, американцы знали о планах Саакашвили. Они не обещали ему поддержку, но знали, что Тбилиси намеревается обострить ситуацию. Другое дело, что для Трампа Украина не в приоритете. Но Трамп – это не вся Америка. Еще есть пресловутый истеблишмент, который рассматривает Украину в качестве инструмента сдерживания России. Я допускаю, что Трамп может и не знал, но с большой долей вероятности о планирующейся провокации знал Курт Волкер. Не исключаю, что об этом знал Джон Болтон и Майк Помпео. Если они не знали об этом, то тогда они плохо работают!» - Заключил Константин Блохин.

В середине июля в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча лидеров России и США. Последний раз Путин и Трамп кратко побеседовали в начале ноября в Париже в рамках празднования столетнего юбилея окончания Первой мировой войны.