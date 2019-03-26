В США одобрили два новых законопроекта против РФ

Нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект о противодействии российским энергопоставкам в Европу и о борьбе с влиянием России в Венесуэле.

Первый документ касается противодействия контактам Москвы и Каракаса по линии безопасности. После принятия законопроекта, которому еще предстоит пройти Сенат и быть подписанным президентом Трампом, госсекретарь США Майк Помпео должен будет подготовить отчет об отношениях России и Венесуэлы в сфере безопасности. Также главе Госдепа необходимо будет отчитаться о потенциальной угрозе такого сотрудничества для Вашингтона и западноевропейских стран. На подготовку отчета ему дается 120 дней, отмечает Газета.ру.

Помимо этого, в течения месяца после принятия документа Помпео будет обязан предоставить стратегию по противодействию угрозам, которые связаны с российско-венесуэльским сотрудничеством. Кроме того, законопроект предлагает запретить въезд в Соединенные Штаты лицам, которых глава Госдепа сочтет действующими от лица РФ в поддержку венесуэльских сил безопасности.

Палата представителей США также приняла законопроект, предполагающий борьбу с энергопоставками России в Европу, пишет RT. Документ подразумевает поддержку Соединенными Штатами строительства трубопроводов, которые помогут сократить зависимость Европы от поставок газа из России, а также увеличить экспорт энергии и технологий из США, передает РЕН ТВ.

Напомним, что законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле был внесен в нижнюю палату Конгресса США в середине марта. Тогда член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил в эфире НСН, что никакие санкции не повлияют на позицию России по Венесуэле.