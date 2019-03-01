В США обиделись на Россию из-за саммита Трампа и Ким Чен Ына

Американский телеканал CNN показал своим зрителям сюжет о том, как Россия «высмеяла» провал саммита главы США Дональда Трампа с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном в Ханое, сообщает НСН.

«Провальный саммит Трампа и Ким Чен Ына вызвал ажиотаж в российских государственных СМИ, которые высмеяли отсутствие результатов и решение Трампа покинуть саммит преждевременно», — говорится в сюжете CNN.

В частности, CNN не понравился выпуск программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Американские репортеры обратили внимание на высказывания не только ведущих, но и гостей программы, которые заявили, что США могут завоевать Северную Корею.

Напомним, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не достигли соглашения по итогам саммита в Ханое. Как сообщили в Белом доме, переговоры завершились раньше планируемого времени и без обнародования совместного итогового документа. Совместный обед двух делегаций был отменен. Об итогах саммита, и том, почему эти переговоры «выиграла» Северная Корея, НСН рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.