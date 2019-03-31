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В США назвали самое эффективное оружие против России

31 Марта 2019 в 10:54
В США назвали самое эффективное оружие против России

Эксперты американского издания Business Insider опубликовали материал, в котором рассказали о вооружении НАТО. В список попало оружие, которое считается наиболее эффективным в потенциальной войне с Россией, пишут Известия.

В том числе, в рейтинг попал и американский стелс-истребитель пятого поколения F-35 Lightning II. По мнению Business Insider, другие страны пока не смогли создать такой же незаметный и высокотехнологичный самолет.

Также в список самого эффективного вооружения попали авианосцы США класса Nimitz, системы противовоздушной обороны Patriot, а также подводные лодки класса Virginia. Помимо этого, упоминается и истребитель Eurofighter Typhoon. Считается, что он сопоставим с российским Су-35.

Ранее авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в беседе с НСН рассказал, почему Египет закупил у России десятки тяжелых многофункциональных истребителей Су-35.

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