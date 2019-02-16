В США хотят ввести запрет на выход из ДРСМД

В Конгресс США внесен законопроект, который запретит Вашингтону выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Автор инициативы, член Палаты представителей Тулси Габбард , назвала решение президента Дональда Трампа о прекращении участия США в ДРСМД безрассудным. По мнению Габбард, оно только увеличивит ядерную угрозу и может спровоцировать начало новой холодной войны.

Законопроект предусматривает введение запрета на использование средств американских налогоплательщиков для создания вооружений, нарушающих договор.

Ранее эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин заявил в беседе с НСН, что США планируют разместить в Польше свои ракеты, после выхода из ДРСМД.