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В США единорог совершил ограбление магазина

20 Марта 2019 в 00:19
В США единорог совершил ограбление магазина
Мужчина в костюме единорога совершил нападение на магазин в городе Балтимор, передает RT.

Впоследствии преступник и его сообщник скрылись с места преступления на автомобиле и попали в ДТП, в связи с чем были госпитализированы.

Полиция ведет расследование.
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