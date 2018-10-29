В Союзе налогоплательщиков рассказали, сколько россиян не платят налоги

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении пакет законопроектов о введении особого налогового режима для самозанятых. «Налог на профессиональный доход» предлагается установить на уровне 4% в случае предоставления услуг физическим лицам и 6% при работе с юридическими лицами. За проведение эксперимента проголосовали 315 депутатов, против высказались 6 человек, еще 3 воздержались.

Председатель Российского союза налогоплательщиков, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю Артём Кирьянов на пресс-конференции НСН рассказал в чем на самом деле состоит новый законопроект. По его словам сегодня идет обсуждение только поверхностное и без знания в чем действительно состоит эксперимент.

«Это не новый налог. Это льготный налоговый режим для людей, которые не являются работодателями, которые ведут свою деятельность самостоятельно и который зарабатывают до 2,4 млн рублей в год. То есть до 200 тыс рублей в месяц. Этот проект связан с тем, что сейчас из 80 миллионов трудоспособных людей, которые могут быть рассмотрены как налогоплательщики, реально налоги платят только 50 млн. Остается вопрос, как живут остальные 30 млн. Напомню, что уплата налогов является конституционной обязанностью гражданина РФ. Есть определенные статьи Уголовного кодекса, которые предусматривают наказание за уклонение и неуплату налогов. Это касается каждого гражданина. Однако на сегодня налог на доходы физических лиц для самозанятых уменьшен более чем в три раза, до 4%. Платить этот налог самозанятые могут никогда не заходя в налоговую службу, а используя мобильное приложение. Эксперимент будет проходить только в четырех регионах. Контроль будет осуществлять в том числе Союз налогоплательщиков. после чего будут проведены подсчеты итогов эксперимента. Он рассчитан на 10 лет», — объяснил он.