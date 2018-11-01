В Совфеде задумались о декретном отпуске для приемных родителей

В ходе визита Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля в Российской Федерации в Новосибирск, сенаторы встретились с многодетными родителями. Об этом на пресс-конференции НСН рассказал председатель комиссии, член Совета Федерации Андрей Кутепов.

«В новосибирской области проживает 28 376 многодетных семей. Почти в трех тысячах семей — пять и более детей. Динамика положительная. При этом на строительство жилья предоставлена льгота только двум процентам, материнским капиталом воспользовалось только 15 процентов от общего количества семей. Очередь на земельные участки составляет более семи тысяч семей», — рассказал сенатор.

По его словам, законодатели обратили внимание на небольшой процент использования маткапитала в Новосибирске, и будут приниматься меры в направлении максимального использования государственных льгот. В ходе беседы с многодетными родителями было озвучено предложение о предоставлении декретного отпуска для приемных родителей и, в частности, отцов.

«Когда приемный ребенок берется в семью, почему не давать декретный отпуск? На самом деле, динамика увеличения многодетных семей по стране растет, это не может не радовать. Дети, которые остались в сложной ситуации, находят новые семьи и благополучно растут в них. Статистика положительная. Почему не пойти на встречу в части предоставления тем же отцам декретных отпусков во время приемки ребенка? Почему нет?», — сказал Кутепов.

Отметим, что в настоящее время, согласно ст.256 Трудового кодекса РФ отец ребенка может получить декретный отпуск в случае ухудшения психологического состояния молодой мамы.

Напомним, в пресс-центре НСН прошла пресс-конференция об итогах визита Временной комиссии Совфеда по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля в РФ в Новосибирске. Делегация из 10 сенаторов проверила такие направления в регионе, как жилье, городская среда, многодетные семьи, адаптивный спорт, предприятия жизнеобеспечения, а также сферу волонтерства.