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В Совфеде исключили введение военного положения в Крыму после инцидента в Керченском проливе

27 Ноября 2018 в 13:59
В Совфеде исключили введение военного положения в Крыму после инцидента в Керченском проливе

Крым находится под надежной защитой Черноморского флота, а Украина после задержания в Керченском проливе трех своих кораблей не станет проводить в этом регионе никаких военных операций. Об этом на пресс-конференции НСН заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя возможные провокации со стороны Киева.

«Не думаю, что в Крыму будут вводить военное положение из-за инцидента в Керченском проливе. Не нужно бряцать оружием, только напомню, что в Севастополе стоит Черноморский флот России, очень боеспособная структура, может защитить весь южный фланг страны. И мы все под его надежной защитой. До этого, уверен, не дойдет. Украина вряд ли осмелится на какую-то военную операцию с применением оружия. А что касается безопасности Крымского моста, то он ней позаботились еще на стадии строительства. Угрожали его взорвать давно, мы следим внимательно за подобными намерениями и не допустим, конечно», - считает Джабаров.

По мнению сенатора Джабарова, Украина рассчитывала, что Россия потопит корабли в Керченском проливе.

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