Член Совфеда РФ Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина о «худшей версии» России в своем Twitter.

«Новый перл от Климкина: «Крым - это худшая версия России», а люди там боятся выходить из дома», - написал Пушков.

Сенатор назвал заявление Климкина «чушью» и добавил, что жители Крыма живут в безопасности благодаря России.

Алексей Пушков особо отметил, что Крым является приятной, морской версией России, пишетГазета.ru

В результате референдума 2014 года Крым вернулся в состав России, а Севастополь приобрел статус города федерального значения. Украина результаты всенародного голосования не признает.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН опроверг высказывание главы МИДа Украины Павла Климкина об украинизации российского полуострова.

