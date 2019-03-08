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В Совфеде оценили выпад Климкина о Крыме как «худшей версии» России

8 Марта 2019 в 11:34
В Совфеде оценили выпад Климкина о Крыме как «худшей версии» России

Член Совфеда РФ Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина о «худшей версии» России в своем Twitter.

«Новый перл от Климкина: «Крым - это худшая версия России», а люди там боятся выходить из дома», - написал Пушков.

Сенатор назвал заявление Климкина «чушью» и добавил, что жители Крыма живут в безопасности благодаря России.

Алексей Пушков особо отметил, что Крым является приятной, морской версией России, пишетГазета.ru

В результате референдума 2014 года Крым вернулся в состав России, а Севастополь приобрел статус города федерального значения. Украина результаты всенародного голосования не признает.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН опроверг высказывание главы МИДа Украины Павла Климкина об украинизации российского полуострова.

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