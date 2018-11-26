27.11.2018 состоится пресс-конференция, посвящённая конфликту между Украиной и Россией, разгоревшемуся в связи с инцидентом в Керченском заливе

27.11.2018 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг первого заместителя председателя комитета СФ РФ по международным делам Владимира Джабарова на тему: «Военное положение на Украине: Чем обернётся для России международный скандал?»

Президент Украины Пётр Порошенко заявил о введении военного положения на всей территории Украины с 9 часов утра 28 ноября. Подобное решение было вызвано скандалом, произошедшим в российских территориальных водах в Чёрном море, где погранслужба ФСБ России задержала корабли ВМС Украины. «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» совершали опасное маневрирование и не реагировали на требования остановиться. В ходе инцидента российским пограничникам пришлось открыть огонь по украинским судам и взять их штурмом. Пострадавшим при применении оружия членам их экипажей оказана медицинская помощь. В МИД РФ назвали произошедшее провокацией со стороны Украины. Украинский президент Петр Порошенко потребовал от руководства Российской Федерации вернуть корабли и экипажи.

В ходе брифинга Владимир Джабаров расскажет, что ждёт задержанные украинские корабли и их экипаж, как произошедший инцидент скажется на Российско-Украинских отношениях, а также ответит на вопросы журналистов.

Спикер брифинга:

- Первый заместитель председателя комитета СФ РФ по международным делам Владимир Джабаров.

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало брифинга в 13:00



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