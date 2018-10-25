В Сочи начался ремонт повреждённой ливнем дороги

Ремонт дороги в Краснодарском крае начался после разрушения в результате подтопления. В работах по устранению последствий стихии принимают участие 20 единиц техники, 15 дорожных рабочих, сообщают РИА Новости.

Напомним, из-за ливней движение по федеральной автодороге А-147 Джубга-Сочи оказалось прервано: в Лазаревском районе повредился подход автодорожного моста, сообщает RT.

Ранее сообщалось о двух погибших из-за природной стихии. Ещё три человека получили ранения, один человек пропал без вести, сообщает Ura.ru. В то же время около 380 жителей пришлось эвакуировать, а 18 пассажирских составов задержаны, пишут Дни.ру .

Аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов в эфире НСН рассказал о ситуации в Сочи.