Четверг
04 апреля
USD 65.16
EUR 73.17
Горячие новости

В Сочи из пластиковых стаканов ЧМ-2018 сделали футбольное поле

4 Апреля 2019 в 13:45
В Сочи из пластиковых стаканов ЧМ-2018 сделали футбольное поле
Фото - ТАСС

Футбольное поле из 2,5 тонн переработанных пластиковых пивных стаканов, использованных во время матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, презентовали в Сочи, сообщает ТАСС. Для изготовления поля было использовано 50 тысяч стаканов - всего 2,5 тонны. Проект обошелся больше чем в 10 миллионов рублей. Сообщается, что поле размером 65х42 м. В ходе презентации было объявлено, что поле будет перевезено и уложено в Волгоградской области, на нем смогут играть все желающие.

Ранее RT сообщалось о запрете в Евросоюзе продажи пластиковой посуды. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев в эфире НСН констатировал нежелание российских властей отказываться от производства пластиковой тары. Вместе с тем он отметил, что депутаты Госдумы давно перешли с использования пластиковой посуды на бумажную.

Чемпионат мира по футболу проходил с 14 июня по 15 июля, шесть матчей прошли на стадионе «Фишт» в Сочи. Доходы ФИФА за время чемпионата мира — 2018 превысили все ожидания – до рекордных 6,4 миллиардов долларов, напоминает Газета.ру.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.