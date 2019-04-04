В Сочи из пластиковых стаканов ЧМ-2018 сделали футбольное поле

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Футбольное поле из 2,5 тонн переработанных пластиковых пивных стаканов, использованных во время матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, презентовали в Сочи, сообщает ТАСС. Для изготовления поля было использовано 50 тысяч стаканов - всего 2,5 тонны. Проект обошелся больше чем в 10 миллионов рублей. Сообщается, что поле размером 65х42 м. В ходе презентации было объявлено, что поле будет перевезено и уложено в Волгоградской области, на нем смогут играть все желающие.

Ранее RT сообщалось о запрете в Евросоюзе продажи пластиковой посуды. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев в эфире НСН констатировал нежелание российских властей отказываться от производства пластиковой тары. Вместе с тем он отметил, что депутаты Госдумы давно перешли с использования пластиковой посуды на бумажную.

Чемпионат мира по футболу проходил с 14 июня по 15 июля, шесть матчей прошли на стадионе «Фишт» в Сочи. Доходы ФИФА за время чемпионата мира — 2018 превысили все ожидания – до рекордных 6,4 миллиардов долларов, напоминает Газета.ру.