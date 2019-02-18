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В Сирии задержан «голос» боевиков ИГ

18 Февраля 2019 в 09:13
В Сирии задержан «голос» боевиков ИГ

В Сирии захвачен 35-летний гражданин Канады африканского происхождения, который озвучил десятки пропагандистских роликов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Как сообщает The New York Times, мужчина был схвачен в январе вооруженной коалицией «Силы демократической Сирии».

Уточняется, что гражданин Канады был «голосом» аудио- и видеороликов, на которых зафиксированы расправы боевиков над заложниками, сообщает РЕН ТВ. Он озвучивал деяния представителей ИГ на английском языке и был самым узнаваемым из всех, которые участвовали в пропаганде террористической группировки.

В интервью задержанный боевик заявил, что не сожалеет о своей деятельности, пишут «Известия». В настоящее время он находится под стражей в Сирии.

Ранее экс-инспектор ООН по вопросам химоружия в Ираке Антон Уткин рассказал в эфире НСН, когда ОЗХО признает инсценировку химатаки в сирийской Думе.

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