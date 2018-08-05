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В Швейцарии открыли уголовное дело после падения самолета времен войны

5 Августа 2018 в 19:18
В Швейцарии открыли уголовное дело после падения самолета времен войны

Прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в связи с катастрофой самолета времен Второй мировой войны Юнкерс-52. На борту находились 20 человек, все они погибли. Семнадцать из них были гражданами Швейцарии, трое — австрийцами.

Как стало известно, самолёт в субботу, 4 августа, врезался в гору Пиц Зегнас в Альпах на территории Швейцарии. Коллекционный Юнкерс, собранный в нацистской Германии, принадлежал компании JU-Air, связанной со швейцарскими ВВС.

Президент Швейцарии Ален Берсе выразил соболезнования семьям погибших в этой катастрофе, а также ещё четырёх человек, которые погибли также в субботу в результате падения легкомоторного самолёта в районе города Хергисвиль. Вторая авиактастрофа унесла жизни двоих маленьких детей и их родителей, передает ТАСС.

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