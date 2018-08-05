Воскресенье
05 августа
USD 63.45
EUR 73.47
Горячие новости

В катастрофе самолета времен войны в Швейцарии погибли 20 человек

5 Августа 2018 в 16:15
В катастрофе самолета времен войны в Швейцарии погибли 20 человек

В Швейцарии 20 человек погибли в результате падения в Альпах самолета Junkers Ju 52 времён Второй мировой войны. Подтверждающую информацию в воскресенье, 5 августа, распространила полиция кантона Гризон/Граубюрден, передает РИА Новости.

Как стало известно, самолет разбился в субботу, 4 августа - на высоте более 2,5 километров он врезалось в гору Пиц Зегнас, отмечает Газета.ру. Юнкерс направлялся из Локарно на военный аэродром в Дюбендорфе после экскурсии.

По уточнённым данным, катастрофа произошла с коллекционной машиной, собранной в нацистской Германии в 1939 году. Самолёт принадлежал обществу дружбы швейцарской военной авиации «Ju-Air».

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.