В катастрофе самолета времен войны в Швейцарии погибли 20 человек

В Швейцарии 20 человек погибли в результате падения в Альпах самолета Junkers Ju 52 времён Второй мировой войны. Подтверждающую информацию в воскресенье, 5 августа, распространила полиция кантона Гризон/Граубюрден, передает РИА Новости.

Как стало известно, самолет разбился в субботу, 4 августа - на высоте более 2,5 километров он врезалось в гору Пиц Зегнас, отмечает Газета.ру . Юнкерс направлялся из Локарно на военный аэродром в Дюбендорфе после экскурсии.

По уточнённым данным, катастрофа произошла с коллекционной машиной, собранной в нацистской Германии в 1939 году. Самолёт принадлежал обществу дружбы швейцарской военной авиации «Ju-Air».