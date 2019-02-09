В Швеции создали самолет-«кошмар» для российских Су

Истребитель Saab Gripen Е шведского производства способен уничтожать российские самолеты серии Су. Об этом заявил командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон, сообщает Business Insider.

«Gripen, особенно E-модель, предназначен для уничтожения самолетов Су. У нас здесь черный пояс», - сказал Хельгессон, характеризуя самолет потенциальным покупателям на презентации в Финляндии, с которой Швеция планирует заключить контракт на закупку новых авиамашин.

Представитель Стокгольма отметил, что Saab Gripen E будет «настоящим кошмаром» для истребителей серии Су, при том, что шведские самолеты не снабжены технологиями-«невидимками» стелс .

Главным достоинством военного самолета Швеции является способность глушить радиосигнал (jamming) в условиях радиоэлектронной войны, сообщает Business Insider. Иные характеристики Gripen - оснащенности вооружением, скорости, дальности полета – уступают российским и американским истребителям.

По мнению военных экспертов, самолеты четвертого поколения Су-35 превосходят любые западные аналоги и могут противостоять американским «невидимкам» F-22 и F-35, пишут Известия.

Как ранее сообщала НСН, лётчики истребителей Су-30СМ, Су-35С и МиГ-31, а также штурмовиков Су-25 отработали высший пилотаж, после этого совершили посадку на участке трассы Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск. Специально для этого он был перекрыт для автомобилей. Местные СМИ сообщали о пробке в несколько километров. Однако сами водители признались, что готовы были потерпеть ради такого зрелища.

