Истребители сели на автотрассу в Хабаровском крае

Боевые самолеты ВКС России приземлились прямо на автомобильную трассу Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск. В ходе тренировки лётчики истребителей Су-30СМ, Су-35С, МиГ-31, а также штурмовиков Су-25 отработали высший пилотаж, после чего в задании значилась посадка боевых машин на укороченную, условно поврежденную полосу. Как информирует издание AmurMedia её роль и исполнил участок шоссе, который был специально перекрыт.

Автомобильный затор растянулся на несколько километров. Однако многие признавались, что готовы потерпеть ради такого зрелища. Причём, согласно плану манёвров, взлет-посадку боевые самолёты будут отрабатывать на трассеещё несколько дней.