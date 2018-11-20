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В школе Первоуральска учитель не выпускала учеников из класса, несмотря на взрывы

20 Ноября 2018 в 14:46
В школе Первоуральска учитель не выпускала учеников из класса, несмотря на взрывы

После взрыва во время урока в одной из школ Первоуральска учитель решила не выпускать учеников из класса, сообщает сайт readovka.news. По данным издания, один из учащихся притащил в класс вейп и решил развлечься — подросток играл с батарейкой от устройства, в какой-то момент она взорвалась. Помещение заволокло дымом.

Как сообщают очевидцы, несмотря на ЧП, учительница, которая вела урок, решила не выводить детей из класса, хотя сама выбежала.

Директор школы Екатерина Кайдуллина подтвердила инцидент, но отметила, что «как только произошло небольшое задымление, учитель сразу вывела детей из класса и вызвала пожарных; система пожарной сигнализации в кабинете не сработала, потому что задымление было незначительным».

Ранее НСН сообщила, что после трагедии в Керчи в школах предложили ввести новую должность.

Председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков заявил на пресс-конференции НСН, что комплексная работа превентолога, психолога и учителей поможет сократить риски повторения трагических ситуаций.«Помимо выдачи оружия должна вестись работа в школьных и других образовательных учреждениях. Мы предлагаем ввести должность превентолога. Это человек, который отвечает за профилактику правонарушений учащихся, выявлять среди них людей из рисковой зоны, человек в идеале офицер – отставник, имеющий определенный жизненный и профессиональный опыт, прошли дополнительную переподготовку», - отметил он.


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