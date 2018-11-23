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В школах может появиться психолог для учителей

23 Ноября 2018 в 09:43
В школах может появиться психолог для учителей

В школах России предлагают ввести должность штатного психолога для учителей. Как пишет RT, с такой инициативой выступила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Источник отмечает, что она уже отправила обращение с инициативой министру просвещения Ольге Васильевой.

По словам Ирины Волынец, психологи для учителей будут обучать педагогов работе с гиперактивными школьниками, детьми с дефицитом внимания, а также помогать учителям решать проблемы в отношениях с учащимся. Помимо этого, автор инициативы подчеркнула, что время работы с психологом должно быть включено в рабочее время. Такая схема направлена на то, чтобы у учителей не было противодействия, которое может возникнуть из-за использования его личного времени.

Ранее стало известно, что 77% россиян заявили об ухудшении качества знаний школьников после введения ЕГЭ, потому что экзамен не учитывает индивидуальные особенности человека. Тогда глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН подчеркнула, что натаскивание детей на ЕГЭ не позволяем им развиваться.

Также сообщалось, что единый экзамен могут заменить на ранее выявление талантов учеников при помощи блокчейн-технологий, подчёркивает Ura.ru.

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