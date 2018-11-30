В Шереметьеве прервали взлет самолета из-за человека на полосе

Из-за человека на взлетно-посадочной полосе в московском аэропорту «Шереметьево» был прерван взлет самолета. Инцидент произошел в четверг днем. Как сообщает Mash, когда лайнер разгонялся, диспетчер увидел на поле человека, борт пришлось остановить. Никто не пострадал. Сообщается, что пилоты готовились вылететь в Сочи. О других подробностях ЧП ничего не сообщается.

20 ноября в аэропорту «Шереметьево» самолетом был сбил 25-летний гражданин Армении, который по неизвестным причинам оказался без присмотра на ВПП. Экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в эфире НСН назвал этот случай безобразнейшим.