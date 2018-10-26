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В сети появилось видео с задержанным зампрокурора Башкирии

26 Октября 2018 в 17:04
В сети появилось видео с задержанным зампрокурора Башкирии

Следственный комитет опубликовал видео с заместителем прокурора Башкирии Олегом Горбуновым, который был задержан при попытке покинуть страну. Кадры размещены на официальном YouTube-канале СКР, пишет RT.

Ранее о задержании Горбунова сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Отмечалось, что зампрокурора задержали в аэропорту по делу о получении взятки, сообщает телеканал « 360».

Задержание зампрокурора Башкирии связали с общим усилением борьбы с коррупцией

Эксперт НАК Виктор Цымбал в эфире НСН предположил, что задержание Горбунова – лишь очередной эпизод активной борьбы с коррупцией, которая идёт в стране.

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