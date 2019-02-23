В Сети появилось видео аварии с кортежем президента Молдавии

Кадры аварии с видеорегистратора одного из автомобилей кортежа президента Молдавии Игоря Додона попали в Сеть.





На видео зафиксирован момент, когда в машину службы охраны молдавского руководителя врезался автомобиль со встречной полосы.

Игорь Додон на своей странице в Facebook отметил, что находится в безопасности.

«В этот раз машина, в которой я ехал, не пострадала, однако поврежден автомобиль сотрудников службы охраны», - сообщил в комментарии президент Молдавии.

Додон назвал происшествие «стечением неудачных обстоятельств» и призвал как своих сторонников, так и политических оппонентов не спекулировать на тему ДТП накануне выборов в парламент страны, которые состоятся 24 февраля.

Ранее глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в интервью НСН отметил влияние Демократической партии Молдовы на деятельность президента страны.

