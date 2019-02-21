В Сербии хотят запустить аналог «Лидеров России»

Демократическая партия Сербии намерена запустить аналог российского конкурса «Лидеры России». Об этом на своей странице в Facebook сообщил член координационного совета партии, вице-президент молодежного политического движения DEMYC Милош Джурин. По его словам, такая программа позволяет вывести в политику или на руководящие позиции в бизнесе молодых, образованных, талантливых людей.

Джурин подчеркнул, что для этого не нужно состоять в какой-либо партии и иметь надежных помощников. Важны лишь талант и профессионализм.

20 февраля президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию призвал российскую молодежь пользоваться возможностями, которые предоставляют проекты и конкурсы личностного роста.