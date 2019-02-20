Путин призвал молодежь осуществить свои планы через конкурсы личностного роста

Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию призвал российскую молодежь пользоваться возможностями, которые предоставляют проекты и конкурсы личностного роста. По его словам, система проектов и конкурсов личностного роста специально создана для того, чтобы «каждый молодой человек мог проявить себя… осуществлять свои планы, приносить пользу семье, стране и себе».

Ежегодное послание президента прошло в Гостином дворе. Путин озвучил основные задачи для государства в разных сферах на ближайшие несколько лет, отмечает RT.