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В Samsung назвали слухами сообщения о штрафе для Ксении Собчак

24 Октября 2018 в 21:45
В Samsung назвали слухами сообщения о штрафе для Ксении Собчак

Информация об иске к политку и телеведущей Ксении Собчак и штрафе, наложенном на нее, является слухами, сказала РБК представитель компании Samsung Елена Кручинина. При этом Кручинина пояснила, что у Samsung «есть опыт сотрудничества» с Ксенией Собчак.

Ранее НСН сообщала, что в СМИ появилась информация о намерении компании Samsung судиться с журналисткой Ксенией Собчак из-за нарушения контракта. Журналистка является лицом южнокорейской компании в России и, согласно контракту, должна появляться в публичным местах с гаджетами исключительно этой марки. Однако в эфире «Эха Москвы» во время рекламной паузы взяла в руки не смартфон Samsung, а новый iPhone.

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