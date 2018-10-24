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СМИ: Samsung подает в суд на Собчак из-за нарушения контракта

24 Октября 2018 в 20:13
СМИ: Samsung подает в суд на Собчак из-за нарушения контракта

Компания Samsung намерена судиться с журналисткой Ксенией Собчак из-за нарушения контракта. По данным СМИ, сумма поданного иска составляет порядка 1,6 миллиона долларов. Журналистка является лицом южнокорейской компании в России и, согласно контракту, должна появляться в публичным местах с гаджетами исключительно этой марки.

Однако в эфире «Эха Москвы» во время рекламной паузы взяла в руки не смартфон Samsung, а новый iPhone, передает ФАН.

Ранее аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин в эфире НСН прокомментировал заявление Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о ом, что повальное увлечение современных детей гаджетами и компьютерными играми грозит негативными последствиями им самим, а также всей стране.

 


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