СМИ: Владелец авиакомпании S7 разбился на самолете в Германии

Владелец и основатель компании S7 разбился на самолете в Германии, пишет РБК со ссылкой на источник в авиационной отрасли. Эту информацию также подтвердил второй источник издания.Как сообщается, легкомоторный самолет Epic, на борту которого предположительно находился Филев, потерпел крушение в районе Франкфурта. Эта информация в настоящий момент проверяется на достоверность.Как сообщает «Интерфакс», разбившийся бизнес-джет принадлежал российской авиакомпании «Глобус», которая входит в S7. Кроме того, утверждает источник агентства, на борту самолета могла находиться глава совета директоров S7 Наталья Филева. В свою очередь «Коммерсанта» и The Bell, со ссылкой на свои источники, также сообщают, что в самолете была именно Филева.S7 Airlines — крупнейшая российская частная авиакомпания, по объему авиаперевозов в РФ занимает вторую строчку рейтинга после лидера - «Аэрофлота».