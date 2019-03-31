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СМИ: Владелец авиакомпании S7 разбился на самолете в Германии

31 Марта 2019 в 21:34
СМИ: Владелец авиакомпании S7 разбился на самолете в Германии

Владелец и основатель компании S7 разбился на самолете в Германии, пишет РБК со ссылкой на источник в авиационной отрасли. Эту информацию также подтвердил второй источник издания.

Как сообщается, легкомоторный самолет Epic, на борту которого предположительно находился Филев, потерпел крушение в районе Франкфурта. Эта информация в настоящий момент проверяется на достоверность. 

Как сообщает «Интерфакс», разбившийся бизнес-джет принадлежал российской авиакомпании «Глобус», которая входит в S7. Кроме того, утверждает источник агентства, на борту самолета могла находиться глава совета директоров S7 Наталья Филева. В свою очередь «Коммерсанта» и The Bell, со ссылкой на свои источники, также сообщают, что в самолете была именно Филева. 

S7 Airlines — крупнейшая российская частная авиакомпания, по объему авиаперевозов в РФ занимает вторую строчку рейтинга после лидера - «Аэрофлота».
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