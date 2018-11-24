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В РПЦ рассказали, что стоит за сменой статуса Почаевской лавры

24 Ноября 2018 в 17:34
В РПЦ рассказали, что стоит за сменой статуса Почаевской лавры

Принадлежность Свято-Успенской Почаевской лавры УПЦ МП долгое время не вызывала вопросов у украинской власти и общества. То, что Минюст Украины лишил каноническую церковь права пользования этим храмовым комплексом – «абсолютно беззаконно и политически мотивировано». Такую оценку действиям украинских властей дал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Цель этих мер - ничем не прикрытая дискриминация верующих Украины, попытки принудить их к религиозному выбору в пользу квазирелигиозной структуры», - заявил Легойда, слова которого приводит РИА Новости.

Он выразил надежду, что попытки запугивания верующих на Украине будут «остановлены силой закона и мирового общественного мнения».

Накануне украинский Минюст признал незаконным владение УПЦ МП Почаевской лаврой. Протоиерей Всеволод Чаплин в эфире НСН заявил, что киевская власть грабит Украинскую православную церковь Московского патриархата, отбирая храмы и передавая их неканоническим церковным образованиям.

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