В РПЦ посмеялись над константинопольским архиепископом

В Московском патриархате выразили обеспокоенность душевным состоянием представителя Константинополя при Всемирном совете церквей архиепископа Иова (Гечи). Ему принадлежит заявление, что Русская православная церковь может быть лишена автокефалии, а Украинской православной церкви больше нет.

«Звучат очень тревожные заявления архиепископа Иова (Гечи). Мы серьезно обеспокоены состоянием его душевного и духовного здоровья. При необходимости мы готовы помочь собрату с лечением или с направлением его на обучение в одну из семинарий нашей Церкви», - написал на своей странице в фейсбуке пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

Пресс-секретарь патриарха заявил "Интерфаксу", что упомянутые заявления архиепископа Иова объясняются личным негативным отношением этого иерарха к РПЦ и не могут восприниматься как официальная позиция Константинополя.Ранее митрополит Московский и всея Руси РПСЦ Корнилий в беседе с НСН поднял исторический аспект в разногласиях между Русской православной церковью и Константинопольской.Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ) с тревогой следит за событиями вокруг украинского православия. Митрополит Корнилий заявил, что недопустимо использовать православие для разрыва отношений между братскими народами.

«После утраты позиций Константинопольского Патриархата у себя дома, в бывшей Византии, эта церковь ведёт активную миссионерскую деятельность вне своих территориальных географических пределов. Огромное количество приходов Константинопольского Патриархата открыто за рубежом и на других континентах. Возможно патриарх Варфоломей, так сказать, действует в русле сложившейся «традиции» и желает иметь в Украине собственную церковь», - заявил митрополит.