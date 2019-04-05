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В Роструде перечислили самые востребованные профессии

5 Апреля 2019 в 07:56
В Роструде перечислили самые востребованные профессии

Глава Роструда Всеволод Вуколов сообщил в интервью ТАСС, что наиболее востребованными в России являются специалисты в сферах производства, строительства, недвижимости и здравоохранения. В общей базе вакансий организации сейчас содержится более миллиона открытых предложений в этих отраслях. Он добавил, что больше всего в основном российским производителям требуются специалисты рабочих профессий – слесари, сварщики, плотники, а также врачей и медсестер.

Ранее сообщалось о самых перспективных вариантах трудоустройства для недавних выпускников. Во Всероссийском научно-исследовательском институте труда заявили, что речь идет о здравоохранении, авиационной и ракетно-космической области, информатике и информационной безопасности. В свою очередь, в Минтруде добавили, что переизбыток специалистов заметен в сфере бизнеса и администрации, пишет Ura.ru.

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