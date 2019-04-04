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Эксперты назвали самые перспективные сферы для трудоустройства выпускников

4 Апреля 2019 в 16:32
Эксперты назвали самые перспективные сферы для трудоустройства выпускников

Эксперты рассказали выпускникам, получившим высшее и среднее профессиональное образованием о сферах, в которых у них есть наиболее высокие шансы на трудоустройство. Как отмечает ТАСС, во Всероссийском научно-исследовательском институте труда Минтруда заявили, что речь идёт о сферах здравоохранения, авиационной и ракетно-космической технике, информатике и информационной безопасности.

Помимо этого, хорошие возможности для трудоустройства по полученным специальностям имеют выпускники, стремящиеся найти работу в сфере образования и педагогики, приборостроения и оптотехники.

Между тем, ранее Минтруд рассказал, в каких сферах количество специалистов с высшим образованием значительно превышает число подходящих вакансий. Как оказалось, что наиболее заметный переизбыток квалифицированных специалистов наблюдается в сфере бизнеса и администрации, отмечает Ura.ru.

Глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов сообщил, что рынок труда, в данный момент, оказался переполнен подобного рода специалистами. Такое положение дел он объяснил тем, что специальности «экономист» и «менеджер» пользуются высокой популярностью у абитуриентов ВУЗов, потому что работа в этой сфере считается престижной.

 

 

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