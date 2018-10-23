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В российской системе бронирования опровергли миграцию авиакомпаний на свои сервера

23 Октября 2018 в 15:31
В российской системе бронирования опровергли миграцию авиакомпаний на свои сервера

В ближайшее время, крупнейшие российские авиакомпании, могут столкнуться с серьезными проблемами вплоть до остановки деятельности. Причиной стали планы Министерства транспорта заставить перевозчиков хранить данные пассажиров на российских серверах. В первую очередь под ударом оказались «Аэрофлот», S7 и «Уральские Авиалинии», так как они работают с иностранными провайдерами. Как сообщается, переход на российские системы бронирования займёт от 2 до 4 лет и окажется достаточно затратным для авиакомпаний. Так, например, S7 в результате изменений будет терять не менее пяти миллиардов рублей в год.

Первый заместитель генерального директора ЗАО «Сирена Трэвел», разработчик системы бронирования «Леонардо» Игорь Морачёв на пресс-конференции НСН призвал не приписывать постановлению Минтранса лишних требований и последствий.

«Этот вопрос очень специальный, технологичный и требует знание предмета. Нужно сказать, что предложение Минтранса никоим образом не определяет как требование перевод ресурса, миграцию компании из зарубежных в российскую систему. Более того в постановлении четко дифференцированы требования к внешним и внутренним перевозкам. Только это является определяющим. Мы говорим только о том, чтобы все сервера и вычислительные комплексы находились на территории Российской Федерации. Отношение к миграции это не имеет никакого», — настоял Морачёв.

Напомним, ранее на пресс-конференции НСН председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов поддержал проект Минтранса по переходу на Национальную систему бронирования. Он обратил внимания, что насильно никто не будет заставлять авиакомпании переходить на новую систему.
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