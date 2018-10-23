В российской системе бронирования опровергли миграцию авиакомпаний на свои сервера

В ближайшее время, крупнейшие российские авиакомпании, могут столкнуться с серьезными проблемами вплоть до остановки деятельности. Причиной стали планы Министерства транспорта заставить перевозчиков хранить данные пассажиров на российских серверах. В первую очередь под ударом оказались «Аэрофлот», S7 и «Уральские Авиалинии», так как они работают с иностранными провайдерами. Как сообщается, переход на российские системы бронирования займёт от 2 до 4 лет и окажется достаточно затратным для авиакомпаний. Так, например, S7 в результате изменений будет терять не менее пяти миллиардов рублей в год.

Первый заместитель генерального директора ЗАО «Сирена Трэвел», разработчик системы бронирования «Леонардо» Игорь Морачёв на пресс-конференции НСН призвал не приписывать постановлению Минтранса лишних требований и последствий.

«Этот вопрос очень специальный, технологичный и требует знание предмета. Нужно сказать, что предложение Минтранса никоим образом не определяет как требование перевод ресурса, миграцию компании из зарубежных в российскую систему. Более того в постановлении четко дифференцированы требования к внешним и внутренним перевозкам. Только это является определяющим. Мы говорим только о том, чтобы все сервера и вычислительные комплексы находились на территории Российской Федерации. Отношение к миграции это не имеет никакого», — настоял Морачёв.