Общероссийское объединение пассажиров: Никакая система не гарантирует защиту персональных данных

Запланированный Минтрансом РФ перенос серверов для продажи авиабилетов и регистрации на рейс на территорию страны может привести к прекращению работы российских авиакомпаний. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо генерального директора авиакомпании «Сибирь» (входит в S7 Group) Владимира Объедкова президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну, оказавшееся в распоряжении редакции.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов на пресс-конференции НСН заявил, что ни одна система бронирования не может похвастаться идеальной работой. Эксперт добавил, что такое мнение относится и к авиакомпаниям, которые выступают против предложения Минтранса.

«Мы очень позитивно относимся к предложению Минтранса только потому, что компании, которые говорят о том, что хотят сохранить себя на международных системах бронирования, якобы идеальные и не дают никаких погрешностей, сбоев и так далее. Хотя сущетсуют примеры крупных сбоев в работе, когда пассажиры сидели в аэропорту и ждали вылетов. Поэтому нельзя говорить, что международная система настолько хороша и качественно работает. Нужно также понимать, что реально альтернативной системы для перехода авиакомпаний сейчас нет. Более того, никто не будет насильно заставлять компании переходить на эти системы. Сейчас главная задача донести до общественности, что полеты не прекратятся. Плюс необходимо отметить, что ряд пассажиров не понимают, что их данные хранятся на международных системах. Банковские карты, маршруты и так далее. Поэтому никто не гарантирует, что эти данные не будут использоваться третьими лицами», — рассказал Зотов.